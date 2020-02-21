21 Февр. 2020 2020-02-21T08:41:28+03:00

В мероприятиях примут участие более 50 человек

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В Сочи именитые самбисты проведут мастер-классы для юных спортсменов. Встреча с воспитанниками городских спортивных школ, участниками проектов «Самбо в школу» и «Адаптивное самбо» состоится 22 февраля в 14:00.

- В мероприятии, которое пройдет на базе спортивной школы №16, примут участие более 50-ти юных самбистов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Своим опытом поделятся заслуженные мастера спорта СССР и России, победители и призеры чемпионатов Европы и мира: Александр Аксенов, Александр Пушница, Владимир Шкалов, Владимир Япринцев, и другие.

Напомним, в сквере Дружбы народов Краснодара установят новый скейт-парк. Также там отремонтируют спортивное оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU