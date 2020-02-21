2020-02-21T09:22:22+03:00
Общество

В Сочи учитель, душивший ученика в классе, отстранен от работы

В связи с инцидентом продолжается служебное расследование
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото ВК "ЧП Сочи"Фото ВК "ЧП Сочи"
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Учитель математики школы №75 в поселке Лазаревском в Сочи 21 февраля отстранен от работы.

- Педагог отстранен от работы в школе до окончания проведения служебного расследования, - рассказала "КП-Кубань" начальник управления образования мэрии Сочи Ольга Медведева.

Причиной этому послужил скандальный инцидент на уроке, когда учитель применил физическую силу в отношении шестиклассника. Мужчина продемонстрировал школьнику удушающий прием, после которого у ребенка пошла носом кровь, а врачи позже зафиксировали гематомы у него на голове. Педагог сделал это якобы в отместку за обиды, нанесенные школьниками его коллеге. Фото и видео произошедшего размещено в соцсетях.

Как ранее сообщала "КП-Кубань", учитель принес извинения семье школьника. В связи с инцидентом проводится служебное расследование, дело находится на контроле в полиции и прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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