На Кубани сотрудники полиции помогли ликвидировать пожар

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:27:45+03:00

До прибытия сотрудников экстренной службы они оцепили место происшествия

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В Белоглинском районе капитан полиции Владимир Ярочкин и инспектор ГИБДД Николай Зазнобин находились на маршруте патрулирования. Они заметили клубы дыма над частным сектором и поспешили на место ЧП.

Полицейские обнаружили, что на территории одного из домов горит гараж. Они разбудили жильцов, вывели их на безопасное расстояние, а также вызвали пожарную службу.

До прибытия спасателей они оцепили место происшествия, попытались своими силами потушить возгорание.

- Времени было мало. Из-за сильных порывов ветра огонь мог в любую минуту перекинуться на жилой дом, - рассказывает Владимир Ярочкин.

- Пожар потушили сотрудники МЧС. Местные жители поблагодарили полицейских за помощь, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU