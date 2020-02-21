Иномарка в центре Сочи сбила ребенка

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:46:23+03:00

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20 февраля в Центральном районе Сочи , на улице Туапсинской произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.

По предварительным данным 24-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда», сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в неустановленном месте, несмотря на то, что рядом находится нерегулируемый пешеходный переход.

- В результате столкновения ребёнок получил травмы: ушиб правого коленного и голеностопного сустава, и был госпитализирован в детскую городскую больницу, - говорится в сообщении ОГИБДД УВД по Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU