Иномарка в центре Сочи сбила ребенка
20 февраля в Центральном районе Сочи , на улице Туапсинской произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход.
По предварительным данным 24-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда», сбил несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть справа налево в неустановленном месте, несмотря на то, что рядом находится нерегулируемый пешеходный переход.
- В результате столкновения ребёнок получил травмы: ушиб правого коленного и голеностопного сустава, и был госпитализирован в детскую городскую больницу, - говорится в сообщении ОГИБДД УВД по Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU