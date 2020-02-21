На Кубани грузовик снес столб и врезался в аптеку

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:58:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 февраля в 6:53 на пересечении улиц Мира и Первомайской в поселке Ильском.

По предварительным данным, водитель за рулем КамАЗа проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент большегруз столкнулся с иномаркой, после чего отлетел в столб. Далее грузовик съехал с дороги и врезался аптеку и магазин.

- В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что водитель КамАЗа был трезв, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела пропаганды БДД ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Напомним, иномарка в центре Сочи сбила ребенка. Школьник перебегал дорогу в неположенном месте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/762176" frameborder="0"></iframe> На Кубани грузовик влетел в аптеку.Видео: instagram.com/krddtp

ИСТОЧНИК KP.RU