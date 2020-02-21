В Крымске на 9 лет осудили парня, который зарезал своего отца

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:09:27+03:00

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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В Крымском районе суд вынес приговор 19-летнему местному жителю. Он признан виновным в убийстве 54-летнего отца (ч.1 ст.105 УК РФ).

- Парень проведет в колонии строго режима 9 лет. Дополнительно ему назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как ранее сообщала «КП» - Кубань», родственники проживали в одном из домов на улице Северской. Они часто ругались. В ночь на 23 октября они в очередной раз поссорились. 19-летний молодой человек не выдержал и зарезал ножом своего отца. После он отвез его в больницу. Но мужчина от полученных ранений скончался.

Приговор в отношении местного жителя еще не вступил в законную силу. Парень может обжаловать его.

ИСТОЧНИК KP.RU