2020-02-21T10:11:21+03:00
Общество

Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Ставрополем

Преодолеть расстояние между городами можно будет всего за полтора часа
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Фото КП КубаньФото КП Кубань
Изменить размер текста:

Из Сочи в Ставрополь можно будет добраться за 1,5 часа. Сделать это можно будет благодаря прямому авиасообщению , которое открывается впервые в отечественной истории пассажирских авиаперевозок.

Полеты будет выполнять авиакомпания Utair уже с 1 марта 2020 года.

Согласно расписанию, с 1 по 28 марта вылет из Сочи будет производиться в 6:10 утра, обратно в 8:30. А с 29 марта время вылетов изменится на 7:45 и 9:50 соответственно.

- Полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям на самолетах ATR 72, рассчитанных на 70 пассажиров,- говорится в сообщении на сайте Международного аэропорта Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходных в Сочи ожидаются дожди
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
Убитого леопарда в Новороссийске приобрели на черном рынке
В Краснодаре медаль «75 лет Победы в ВОВ» вручили Александру Петровичу Чугаеву
На Кубани у мужчины из-за долга в 587 тысяч рублей арестовали автобус
На Кубани произошел пожар в заброшенном здании
В Краснодаре стартовало строительство мемориального комплекса защитникам Пашковской переправы
Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Ставрополем
В Крымске на 9 лет осудили парня, который зарезал своего отца
На Кубани грузовик снес столб и врезался в аптеку
Иномарка в центре Сочи сбила ребенка
На Кубани сотрудники полиции помогли ликвидировать пожар
В Сочи учитель, душивший ученика в классе, отстранен от работы
В Сочи именитые самбисты проведут мастер-классы для юных спортсменов
В Краснодарском крае пропал без вести Николай Кичев с татуировкой на руке
В Сочи задержали подростка из Абхазии с крупной партией наркотиков
В Краснодаре родилась пятидесятая двойня в 2020 году
В Кабардинке появится профориентационный лагерь
В Краснодаре обсуждают, как будет развиваться город до 2030 года
В Тимашевском районе открыли памятник писателю Федору Крюкову
В Сочи сменился глава администрации Хостинского района
На Кубани сотрудники ДПС следят за обстановкой на дорогах с помощью беспилотников
В Краснодарском университете МВД отметили День защитника Отечества
В сквере Дружбы народов Краснодара установят новый скейт-парк
Гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев встретился с журналистами ведущих СМИ Кубани и Адыгеи
В Белореченском районе массажиста подозревают в насильственных действиях над 5-летним ребенком
Кубанские здравницы не смогут принимать детей, если не встанут на учет в единый реестр