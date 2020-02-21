Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Ставрополем
Из Сочи в Ставрополь можно будет добраться за 1,5 часа. Сделать это можно будет благодаря прямому авиасообщению , которое открывается впервые в отечественной истории пассажирских авиаперевозок.
Полеты будет выполнять авиакомпания Utair уже с 1 марта 2020 года.
Согласно расписанию, с 1 по 28 марта вылет из Сочи будет производиться в 6:10 утра, обратно в 8:30. А с 29 марта время вылетов изменится на 7:45 и 9:50 соответственно.
- Полеты будут осуществляться по средам и воскресеньям на самолетах ATR 72, рассчитанных на 70 пассажиров,- говорится в сообщении на сайте Международного аэропорта Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU