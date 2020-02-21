В Краснодаре стартовало строительство мемориального комплекса защитникам Пашковской переправы

21 Февр. 2020 2020-02-21T10:27:15+03:00

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Работы стартовали в районе Заводской в Краснодаре. Это место, где в августе 1942 года шли ожесточенные бои.

Площадка огорожена, установлен паспорт объекта. Уже готовят фундамент под монумент и армируют холм. В соответствии с разработанным проектом, в центре объекта установят наклоненную стелу усеченной формы с торчащей арматурой. Также сделают смотровую площадку, переходящую в мост.

- Эскиз памятника разработал известный скульптор, член Союза художников России Валерий Пчелин. С инициативой создания монумента выступили ветераны ВОВ, идею поддержал глава Краснодара Евгений Первышов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Сегодня в Краснодаре проживают два участника обороны Пашковской переправы, оба - почетные граждане Краснодара: Виталий Михайлович Басий и Сергей Григорьевич Дробязко.

ИСТОЧНИК KP.RU