2020-02-21T11:03:53+03:00
Происшествия

На Кубани у мужчины из-за долга в 587 тысяч рублей арестовали автобус

Уже идет оформление документов для передачи имущества на реализацию
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
На Кубани у мужчины из-за долга в 587 тысяч рублей арестовали автобусНа Кубани у мужчины из-за долга в 587 тысяч рублей арестовали автобус
Изменить размер текста:

Житель Лабинска задолжал своему знакомому 587 тысяч рублей. Возвращать деньги он не торопился. Тогда потерпевший обратился в суд.

Пристав-исполнитель Лабинского городского отдела установил, что в собственности у должника имеется междугородный автобус Daimler-Benz. Транспорт мужчина использовал для заработка. Об этом красноречиво свидетельствовала надпись «Адлер» на лобовом стекле автобуса.

- После ареста транспорт был оставлен на ответственное хранение бывшему владельцу. Уже идет оформление документов для передачи имущества на реализацию. У мужчины еще есть возможность сохранить автобус, для этого необходимо погасить накопившийся долг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На выходных в Сочи ожидаются дожди
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
Убитого леопарда в Новороссийске приобрели на черном рынке
В Краснодаре медаль «75 лет Победы в ВОВ» вручили Александру Петровичу Чугаеву
На Кубани у мужчины из-за долга в 587 тысяч рублей арестовали автобус
На Кубани произошел пожар в заброшенном здании
В Краснодаре стартовало строительство мемориального комплекса защитникам Пашковской переправы
Прямое авиасообщение открывается между Сочи и Ставрополем
В Крымске на 9 лет осудили парня, который зарезал своего отца
На Кубани грузовик снес столб и врезался в аптеку
Иномарка в центре Сочи сбила ребенка
На Кубани сотрудники полиции помогли ликвидировать пожар
В Сочи учитель, душивший ученика в классе, отстранен от работы
В Сочи именитые самбисты проведут мастер-классы для юных спортсменов
В Краснодарском крае пропал без вести Николай Кичев с татуировкой на руке
В Сочи задержали подростка из Абхазии с крупной партией наркотиков
В Краснодаре родилась пятидесятая двойня в 2020 году
В Кабардинке появится профориентационный лагерь
В Краснодаре обсуждают, как будет развиваться город до 2030 года
В Тимашевском районе открыли памятник писателю Федору Крюкову
В Сочи сменился глава администрации Хостинского района
На Кубани сотрудники ДПС следят за обстановкой на дорогах с помощью беспилотников
В Краснодарском университете МВД отметили День защитника Отечества
В сквере Дружбы народов Краснодара установят новый скейт-парк
Гендиректор «Россети Кубань» Сергей Сергеев встретился с журналистами ведущих СМИ Кубани и Адыгеи
В Белореченском районе массажиста подозревают в насильственных действиях над 5-летним ребенком
Кубанские здравницы не смогут принимать детей, если не встанут на учет в единый реестр