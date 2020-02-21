На Кубани у мужчины из-за долга в 587 тысяч рублей арестовали автобус
Житель Лабинска задолжал своему знакомому 587 тысяч рублей. Возвращать деньги он не торопился. Тогда потерпевший обратился в суд.
Пристав-исполнитель Лабинского городского отдела установил, что в собственности у должника имеется междугородный автобус Daimler-Benz. Транспорт мужчина использовал для заработка. Об этом красноречиво свидетельствовала надпись «Адлер» на лобовом стекле автобуса.
- После ареста транспорт был оставлен на ответственное хранение бывшему владельцу. Уже идет оформление документов для передачи имущества на реализацию. У мужчины еще есть возможность сохранить автобус, для этого необходимо погасить накопившийся долг, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU