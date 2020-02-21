В Краснодаре медаль «75 лет Победы в ВОВ» вручили Александру Петровичу Чугаеву
Глава Карасунского округа Краснодара Николай Хропов отдал заслуженные награды, цветы и подарки участнику ВОВ, профессору юридического факультета КубГУ Александру Петровичу Чугаеву.
- Его поздравили с присвоением звания Почетного гражданина Краснодара и вручением памятной медали к 75-летию Великой Победы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Чугаев Александр Петрович родился 6 сентября 1923 года в деревне Денисово Осинского района Пермской области. Добровольцем ушел на фронт. После он преподавал уголовное право в КубГУ. Научно-педагогической деятельности посвятил 65 лет.
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