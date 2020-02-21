Убитого леопарда в Новороссийске приобрели на черном рынке

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:35:38+03:00

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В июле прошлого года в соцсетях жители Новороссийска стали рассказывать о сбежавшем леопарде в селе Борисовка. Искать его стала супружеская пара. Семья успокаивала, что хищнику всего три месяца, однако к животному лучше не подходить, поскольку незнакомца он может укусить.

Позднее в частном секторе Борисовки леопард был найден, правда, мертвым.

Именно здесь обнаружили погибшего животного.

- Самка леопарда погибла при неустановленных обстоятельствах. В данном случае усматривается признак состава преступления предусмотренный ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», - уточняли «КП» - Кубань» в правоохранительных органах.

После случившегося началось расследование. Хозяина погибшего леопарда нашли и стали проверять.

- На этапе предварительного расследования установлено, что мужчина купил и перевез животного без специальной лицензии и разрешений, содержал леопарда он тоже незаконно, что привело к его пропаже, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» старший помощник прокурора Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры Муслим Агаев.

Лицензией предусматривается, в каких вольерах и каким образом должен содержаться леопард. Но в этом случае хищник просто жил в частном доме у владельца.

Уголовное дело поступило в прокуратуру, где будет принято решение направить материалы в суд или вернуть их на доследование.

ИСТОЧНИК KP.RU