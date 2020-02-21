На выходных в Сочи ожидаются дожди

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:38:03+03:00

Погода пока не собирается становиться весенней

Изменить размер текста: A A

Погода наступающих длинных выходных в Сочи не слишком порадует горожан и гостей курорта. На побережье вновь возвращаются дожди.

Пасмурно в Сочи становится уже в пятницу, а к утру субботы пойдет дождь.

- С 22 по 24 февраля в Сочи ожидается пасмурная погода, временами дожди. Температура воздуха немного понизится и составит 8-10 градусов тепла днем, а в ночные часы-до 7 градусов, - отмечают специалисты Росгидрометцентра.

ИСТОЧНИК KP.RU