Поезда в Крым начнут курсировать из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:01:07+03:00

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В Крым пустят поезда еще из трех городов. С апреля на полуостров можно будет добраться из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Составы поедут до Симферополя и обратно.

- С учетом высокого спроса проработаны новые маршруты и расписание, - сказал генеральный директор транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Из Мурманска и Екатеринбурга первый состав отправится в путь 25 апреля, а из Кисловодска - с 29 апреля.

Поезд Мурманск-Симферополь будет курсировать один раз в девять дней и следовать через Обозерск, Вологду, Ярославль, Иваново, Дзержинск, Арзамас, Пензу, Ростов-на-Дону.

- Поезд Екатеринбург-Симферополь будет курсировать несколько раз в неделю, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в транспортной компании. - Для удовлетворения спроса поезда будут следовать разными маршрутами – через Волгоград и через Казань.

Поезд Кисловодск-Симферополь будет курсировать два раза в неделю. На маршруте – Пятигорск, Минеральные воды, Невинномысск, Армавир, Кропоткин, Краснодар.

Кроме того, стало известно, что с 27 апреля поезд «Таврия» поедет из Москвы в Севастополь. Состав проследует через Рязань, Мичуринск, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар.

- Он будет курсировать через день, - говорят в транспортной компании. - В состав поезда включены вагоны типа СВ, купе и плацкарт.

ВАЖНО!

Билеты поступят в продажу 25 февраля. Их можно будет купить во всех железнодорожных кассах или на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU