В Усть-Лабинском районе задержали женщину, которая сняла с чужой карты 20 тысяч рублей
В дежурную часть по Усть-Лабинскому району обратился местный житель. У него пропала банковская карта, а через некоторое время с ее счета сняли 20 тысяч рублей.
Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили потерпевшего. Они выяснили, кто недавно приходил к нему в гости. По подозрению в краже задержали 51-летнюю местную жительницу.
Злоумышленница призналась, что знала пин-код от банковской карты потерпевшего, сняла с его счета деньги, которые уже потратила.
- В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU