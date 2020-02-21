21 Февр. 2020 2020-02-21T12:26:46+03:00

В Усть-Лабинском районе задержали женщину, которая сняла с чужой карты 20 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть по Усть-Лабинскому району обратился местный житель. У него пропала банковская карта, а через некоторое время с ее счета сняли 20 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции опросили потерпевшего. Они выяснили, кто недавно приходил к нему в гости. По подозрению в краже задержали 51-летнюю местную жительницу.

Злоумышленница призналась, что знала пин-код от банковской карты потерпевшего, сняла с его счета деньги, которые уже потратила.

- В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Ей грозит до шести лет тюрьмы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU