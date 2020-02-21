Накануне Дня защитника Отечества собственники квартир ЖК «Марсель 2» строительной компании «АСК» отметили новоселье
Уже традиционный праздник по случаю выдачи ключей был организован в тематике приближающегося Дня защитника Отечества. Новоселье сопровождали угощения, конкурсы и, конечно, памятные фотографии. Совсем скоро здесь завершатся ремонтные работы и дома наполнятся смехом детей, а сегодня новые хозяева «Марсель 2» внимательно принимали свои квартиры и оформляли необходимые документы.
Весь коллектив Строительной компании «АСК» и линии генерального подряда от всей души поздравляют жителей «Марсель 2» с новосельем.
Сданные дома введены в эксплуатацию согласно проектной декларации с соблюдением заявленных сроков и продолжают проект комплексного развития территории в п. Новознаменский Карасунского внутригородского округа города Краснодара. Всего жилой комплекс предусматривает 9 домов средней этажности. В последнем доме проекта на 1-х этажах расположатся коммерческие помещения. Жилой комплекс «Марсель 2» стал продолжением одноименного проекта, введенного в эксплуатацию несколькими годами ранее. Полное завершение ЖК «Марсель 2» намечено на 2020 год.
Строительная компания «АСК» работает на рынке Краснодарского края более 7 лет, входит в ТОР-40 застройщиков РФ. В настоящий момент более 500 000 кв.м. жилой недвижимости находится в стадии активной реализации.