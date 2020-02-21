В Новороссийске местные жители похитили сумку с техникой

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:22:09+03:00

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В Новороссийске у приезжего из Краснодара украли сумку с техникой. С заявлением он обратился в дежурную часть полиции города.

Сотрудники правоохранительных органов опросили потерпевших, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления.

- Они установили, что к краже техники стоимостью 20 тысяч рублей причастны местные жители. Мужчин в возрасте 23 и 47 лет доставили в отдел полиции. Похищенное имущество вскоре вернут законному владельцу, - сообщили в УМВД РФ по городу-герою Новороссийску.

Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU