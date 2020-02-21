В Новороссийске местные жители похитили сумку с техникой
В Новороссийске у приезжего из Краснодара украли сумку с техникой. С заявлением он обратился в дежурную часть полиции города.
Сотрудники правоохранительных органов опросили потерпевших, изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных в районе совершения преступления.
- Они установили, что к краже техники стоимостью 20 тысяч рублей причастны местные жители. Мужчин в возрасте 23 и 47 лет доставили в отдел полиции. Похищенное имущество вскоре вернут законному владельцу, - сообщили в УМВД РФ по городу-герою Новороссийску.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (Кража). Ему грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU