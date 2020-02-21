В Геленджике на территории Андреевского парка высадят 23 вида растений
Строящийся собор Андрея Первозванного уже стал достопримечательностью Геленджика. Вокруг него ведется благоустройство и озеленение.
На газонах и клумбах Андреевского парка высадят лаванду, самшит, бересклет японский, кипарис, розы, магнолию. Все растения, кроме роз, привезли из Италии.
- Формированием зеленой карты объекта занимаются специалисты из Ростова. Они подобрали такие кустарники, деревья и цветы, которые комфортно себя чувствуют в южном климате, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.
Предусмотрена и специальная система автополива клумб: капельное и спринклерное. Вся система подсоединяется к накопительному резервуару, объем которого 82 куба.
ИСТОЧНИК KP.RU