В Геленджике на территории Андреевского парка высадят 23 вида растений

21 Февр. 2020 2020-02-21T13:20:24+03:00

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Строящийся собор Андрея Первозванного уже стал достопримечательностью Геленджика. Вокруг него ведется благоустройство и озеленение.

На газонах и клумбах Андреевского парка высадят лаванду, самшит, бересклет японский, кипарис, розы, магнолию. Все растения, кроме роз, привезли из Италии.

- Формированием зеленой карты объекта занимаются специалисты из Ростова. Они подобрали такие кустарники, деревья и цветы, которые комфортно себя чувствуют в южном климате, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Геленджика.

Предусмотрена и специальная система автополива клумб: капельное и спринклерное. Вся система подсоединяется к накопительному резервуару, объем которого 82 куба.

ИСТОЧНИК KP.RU