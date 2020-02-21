21 Февр. 2020 2020-02-21T13:50:36+03:00

В Краснодарском крае возбудили два дела о контрабанде леса Фото: Архив "КП"

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На Кубани были признаны законными постановления о возбуждении двух уголовных дел по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (незаконного перемещения через таможенную границу стратегически важных ресурсов в крупном размере).

Было установлено, что четыре человека в составе организованной группы в рамках исполнения двух внешнеэкономических контрактов незаконно вывозили через таможенную границу лесоматериалы. Чтобы скрыть информацию о производителе ресурсов, а также незаконной рубке, злоумышленники указали в декларации недостоверные сведения.

- Стоимость вывезенных через таможню ЕАЭС материалов оценивается более чем в 5 и 8 миллионов рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU