2020-02-21T15:30:27+03:00
Экономика

Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»

Рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило Банку УРАЛСИБ кредитный рейтинг «ВВВ+.ru» со «стабильным» прогнозом
Иван Егоров
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Агентство оценивает показатели бизнес-профиля банка как сильные, отражающие высокие позиции УРАЛСИБа в российской банковской системе, которые, по мнению НКР, сохранятся и в среднесрочной перспективе. Банк также отличает высокая степень диверсификации активов и операционного дохода, поскольку помимо корпоративного кредитования к ключевым направлениям бизнеса относится потребительское кредитование, включая ипотеку и автокредитование.

Текущие показатели достаточности капитала банка позволяют абсорбировать существенный стресс, указывают в НКР.

НКР оценивает акционерные риски банка как низкие, поскольку структура собственности достаточно проста и не подвержена краткосрочным колебаниям, особенно с учётом санации банка до 2025 года. Система управления и качество менеджмента банка оцениваются агентством как адекватные масштабам и специфике его бизнеса. Банк реализует комплекс задач по развитию комплаенс-процессов и IT-решений в соответствии с современными требованиями к банковской системе.

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