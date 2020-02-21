2020-02-21T15:59:57+03:00
Происшествия

На таможенника в Майкопе завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями

Он причинил ущерб государству почти на 9 миллионов рублей
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Сейчас проводятся следственные действия.Сейчас проводятся следственные действия.
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В Ростове на начальника отдела капитального строительства объектов таможенной инфраструктуры тыловой службы Южного таможенного управления завели уголовное дело. Сотрудника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, которые он использовал вопреки интересам службы.

По версии следствия, все произошло еще в 2018 году, когда подозреваемый в рамках заключенного контракта с компанией на строительство кинологического центра подписал акты выполненных работ. На основании документа Краснодарской таможней на расчетный счет общества перечислено более 10 миллионов рублей.

- Указанная фирма не представила первичных учетных документов, подтверждающих размер понесенных затрат на авторский надзор, - рассказала «КП» - Кубань» помощник руководителя Южного следственного управления на транспорте СК России Анна Терземан. - Исходя из этого, перечисленная сумма значительно превышала размер расходов на авторский надзор, определяемый расчетом к текущем уровне цен, но не более 0,2 % от полной сметной стоимости, которая составляет 1 259 200 рублей.

В итоге подозреваемый своими действиями причинил государству ущерб на 8 898 800 рублей.

- Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств, - добавляет Анна Терземан.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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