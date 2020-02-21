Суд изберет меру пресечения для бывшего главы Хостинского района Сочи
21 февраля Центральный районный суд Сочи должен избрать пресечения для задержанного ранее оперативниками бывшего главы Хостинского района курорта Павла Клопотовского. По сообщению ряда информагентств, экс-чиновник уже доставлен в суд.
Как ранее сообщала "КП-Кубань" , Клопотовский был задержан вместе со своим водителем в момент получения крупной суммы денег. Источники в правоохранительных органах сообщают о коррупционном характере действий бывшего главы района, однако о каких-либо иных подробностях дела пока официально не сообщается.
38-летний Павел Клопотовский возглавлял Хостинский район Сочи с лета 2018 года, и в сентябре 2019 года оказался единственным районным руководителем, который не был сменен после прихода в Сочи нового мэра и его команды.
Сейчас главой района назначен Иван Савин, ранее работавший заместителем главы Ейского района края.
ИСТОЧНИК KP.RU