Суд изберет меру пресечения для бывшего главы Хостинского района Сочи

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:44:14+03:00

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21 февраля Центральный районный суд Сочи должен избрать пресечения для задержанного ранее оперативниками бывшего главы Хостинского района курорта Павла Клопотовского. По сообщению ряда информагентств, экс-чиновник уже доставлен в суд.

Как ранее сообщала "КП-Кубань" , Клопотовский был задержан вместе со своим водителем в момент получения крупной суммы денег. Источники в правоохранительных органах сообщают о коррупционном характере действий бывшего главы района, однако о каких-либо иных подробностях дела пока официально не сообщается.

38-летний Павел Клопотовский возглавлял Хостинский район Сочи с лета 2018 года, и в сентябре 2019 года оказался единственным районным руководителем, который не был сменен после прихода в Сочи нового мэра и его команды.

Сейчас главой района назначен Иван Савин, ранее работавший заместителем главы Ейского района края.

ИСТОЧНИК KP.RU