В Сочи горожане выбрали самые важные объекты для благоустройства

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:11:32+03:00

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В Сочи подведены итоги голосования горожан за общественные пространства, которые будут благоустроены на курорте в 2021 году.

В Центральном районе жители проголосовали за создание сквера на улице Крымской, в районе жилого дома №65 «Б». В Хостинском районе самым востребованным проектом оказалась муниципальная спортивно-оздоровительная площадка по улице Искры между домами №66/2 и 66/3.

В Адлерском районе жители высказались за благоустройство территории на улице Молокова у дома №32. В Лазаревском районе больше всего голосов набрал проект реконструкции набережной реки Псезуапсе.

- Голосование по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» состоялось в Сочи 16 февраля. В каждом внутригородском районе было представлено по два проекта, - рассказали "КП-Кубань" в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU