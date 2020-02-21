В Сочи СК проводит проверку скандального инцидента в школе

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:24:57+03:00

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СК проводит доследственную проверку обстоятельств инцидента в школе № 75 в Сочи, где учитель математики на уроке применил физическую силу в отношении шестиклассника, в результате чего школьник получил травмы.

Как ранее сообщала "КП-Кубань", педагог отстранен от работы на время служебного расследования. Фото и видео произошедшего было размещено в соцсетях и получило большой общественный резонанс.

По указанию руководителя следственного управления СКР по краю Вадима Бугаенко следственным отделом по Лазаревскому району города Сочи для установления изложенных обстоятельств организовано проведение доследственной проверки.

- В рамках проверки следователем будут установлены дети, пострадавшие от противоправных действий учителя, и дана оценка действиям работников учебного учреждения. Ход и результаты проверки на контроль следственным управлением по краю,- говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU