«Россети Кубань» увеличат энергомощность девяти подстанций Адыгеи

21 Февр. 2020 2020-02-21T16:59:47+03:00

Компания «Россети Кубань» намерена выполнить реконструкцию девяти высоковольтных подстанций Адыгеи с увеличением трансформаторной мощности до 165 МВА и внедрением современного цифрового оборудования

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В течение трех лет компания планирует направить более 4 млрд рублей на развитие электросетевого хозяйства республики. Об этом в рамках прошедшей в Краснодаре пресс-конференции сообщил журналистам генеральный директор компании Сергей Сергеев.

– Адыгея активно развивается. В 2019 году мы продолжили строительство новых и реконструкцию существующих энергообъектов. Совместно с Правительством Республики Адыгея ведется работа по разработке плана перспективного развития энергокомплекса республики, среди первоочередных мероприятий которого – модернизация 9 подстанций, – отметил глава компании.

По словам Сергея Сергеева, планируется провести реконструкцию на подстанциях 110 кВ «Черемушки», «Северная» республиканской столицы, «Адыгейская» в районе города Адыгейск, «Икеа» в Тахтамукайском районе, а также на подстанциях 35 кВ «Комбизавод», «Тульская», «Садовая», «Кужорская» в Майкопском районе, «Энем» в Тахтамукайском районе.

Наряду с техническим перевооружением питающих центров компания реализует программу развития интеллектуального учета электроэнергии. В 2020 году планируется внедрить системы технического учёта с удаленным сбором данных и установить порядка 1,8 тысяч цифровых приборов учета электроэнергии в трансформаторных подстанциях.

Также продолжается установка «умных» счетчиков республиканским потребителям. В 2020 году в населенных пунктах Адыгеи будет смонтировано 14 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

В 2019 году наблюдался активный прирост заявок на технологическое присоединение потребителей, что говорит о развитии экономики региона. По итогам года к электросетям компании присоединено свыше двух тысяч потребителей. Среди вновь подключенных, в том числе и объекты среднего и малого бизнеса: кирпичный завод в Красногвардейском районе, колбасный цех в пригороде Майкопа, мельничный комплекс и молзавод в Гиагинском районе, завод по производству козьего молока в Майкопском районе и многое другое.

В 2019 году велось активное строительство энергообъектов – воздушных линий электропередачи и трансформаторных подстанций для подключения новых потребителей льготной категории. Всего в развитие электросетей Адыгеи в 2019 году направлено свыше 314 млн рублей.