В Сочи прошло построение войск гарнизона ко Дню защитника Отечества

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:00:58+03:00

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На площади у Зимнего театра построился личный состав вооружённых сил войск Национальной гвардии, ФСБ и ФСО, Кубанского казачьего войска, воспитанники молодёжно-патриотического движения «Юнармия».

- В День защитника Отечества мы вспоминаем тех, кто защищал нашу страну на фронтах Великой Отечественной войны, кто исполнял свой воинский долг в многочисленных локальных конфликтах, кто сегодня честно и преданно служит своей стране, отдаёт ей все силы, энергию и знания, живёт интересами Родины. Вечная память героям, не дожившим до сегодняшнего дня. Крепкого здоровья и долгих лет жизни всем тем, кто сегодня стоит на страже мира и покоя наших граждан, - поздравил присутствующих мэр курорта Алексей Копайгородский.

После прохождения знамённой группы с флагом Российской Федерации, Боевым Знаменем 1721-го зенитного ракетного полка и марша парадных расчётов на Театральной площади развернули полевую кухню и выставку военной техники.

В Зимнем театре Алексей Копайгородский вручил памятные юбилейные медали в честь 75-летия Победы ветеранам Великой Отечественной войны, Героям России и Советского Союза, Героям Труда и труженикам тыла.

ИСТОЧНИК KP.RU