Суд арестовал на 2 месяца бывшего главу района в Сочи

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:34:01+03:00

О подробностях дела пока не сообщается

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21 февраля Центральный районный суд Сочи принял решение арестовать сроком на 2 месяца бывшего главу Хостинского района курорта Павла Клопотовского. Об этом сообщает издание sochinews.io

Как ранее сообщала "КП-Кубань" , Клопотовский был задержан оперативниками в автомобиле при получении крупной суммы денег. Позднее у него дома был проведен обыск.

Источники в правоохранительных органах говорят о коррупционном характере действий бывшего главы района, однако о каких-либо иных подробностей дела пока официально не приводится. По сообщению Краснодарского краевого суда, Клопотовский обвиняется в покушении на мошенничество.

38-летний Павел Клопотовский возглавлял Хостинский район Сочи с лета 2018 года, и в сентябре 2019 года оказался единственным районным руководителем, который не был сменен после прихода в Сочи нового мэра и его команды.

Сейчас главой района назначен Иван Савин, ранее работавший заместителем главы Ейского района края.

ИСТОЧНИК KP.RU