Суд арестовал на 2 месяца бывшего главу района в Сочи
21 февраля Центральный районный суд Сочи принял решение арестовать сроком на 2 месяца бывшего главу Хостинского района курорта Павла Клопотовского. Об этом сообщает издание sochinews.io
Как ранее сообщала "КП-Кубань" , Клопотовский был задержан оперативниками в автомобиле при получении крупной суммы денег. Позднее у него дома был проведен обыск.
Источники в правоохранительных органах говорят о коррупционном характере действий бывшего главы района, однако о каких-либо иных подробностей дела пока официально не приводится. По сообщению Краснодарского краевого суда, Клопотовский обвиняется в покушении на мошенничество.
38-летний Павел Клопотовский возглавлял Хостинский район Сочи с лета 2018 года, и в сентябре 2019 года оказался единственным районным руководителем, который не был сменен после прихода в Сочи нового мэра и его команды.
Сейчас главой района назначен Иван Савин, ранее работавший заместителем главы Ейского района края.
ИСТОЧНИК KP.RU