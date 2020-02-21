2020-02-21T17:34:01+03:00
Общество

Суд арестовал на 2 месяца бывшего главу района в Сочи

О подробностях дела пока не сообщается
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
Центральный районный суд СочиЦентральный районный суд Сочи
Изменить размер текста:

21 февраля Центральный районный суд Сочи принял решение арестовать сроком на 2 месяца бывшего главу Хостинского района курорта Павла Клопотовского. Об этом сообщает издание sochinews.io

Как ранее сообщала "КП-Кубань" , Клопотовский был задержан оперативниками в автомобиле при получении крупной суммы денег. Позднее у него дома был проведен обыск.

Источники в правоохранительных органах говорят о коррупционном характере действий бывшего главы района, однако о каких-либо иных подробностей дела пока официально не приводится. По сообщению Краснодарского краевого суда, Клопотовский обвиняется в покушении на мошенничество.

38-летний Павел Клопотовский возглавлял Хостинский район Сочи с лета 2018 года, и в сентябре 2019 года оказался единственным районным руководителем, который не был сменен после прихода в Сочи нового мэра и его команды.

Сейчас главой района назначен Иван Савин, ранее работавший заместителем главы Ейского района края.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Часть дорог Краснодарского края отремонтируют при строительстве трассы Джубга-Сочи
Центр Краснодара перекроют на время забега
В Сочи местные жители спасли раненую птицу
Рамзан Кадыров анонсировал турнир чемпионата «Ахмат» в Краснодаре
Суд арестовал на 2 месяца бывшего главу района в Сочи
В Сочи прошло построение войск гарнизона ко Дню защитника Отечества
«Россети Кубань» увеличат энергомощность девяти подстанций Адыгеи
Дело убившего аспирантку из Краснодарского края историка Соколова могут передать в суд в апреле
В Сочи СК проводит проверку скандального инцидента в школе
В Сочи горожане выбрали самые важные объекты для благоустройства
На таможенника в Майкопе завели уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями
Суд изберет меру пресечения для бывшего главы Хостинского района Сочи
Агентство «НКР» присвоило ПАО «БАНК УРАЛСИБ» рейтинг «ВВВ+.ru»
16,5 млрд рублей инвестиций направит «Россети Кубань» в развитие энергокомплекса до 2022 года
В Краснодарском крае возбудили два дела о контрабанде леса
В Геленджике на территории Андреевского парка высадят 23 вида растений
В Новороссийске местные жители похитили сумку с техникой
Накануне Дня защитника Отечества собственники квартир ЖК «Марсель 2» строительной компании «АСК» отметили новоселье
В Усть-Лабинском районе задержали женщину, которая сняла с чужой карты 20 тысяч рублей
В Крымском районе в лобовом ДТП пострадал человек
Поезда в Крым начнут курсировать из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска
На выходных в Сочи ожидаются дожди
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
Убитого леопарда в Новороссийске приобрели на черном рынке
В Краснодаре медаль «75 лет Победы в ВОВ» вручили Александру Петровичу Чугаеву
На Кубани у мужчины из-за долга в 587 тысяч рублей арестовали автобус
На Кубани произошел пожар в заброшенном здании
В Краснодаре стартовало строительство мемориального комплекса защитникам Пашковской переправы