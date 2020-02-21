2020-02-21T18:45:47+03:00
Общество

В Сочи местные жители спасли раненую птицу

Специалисты нацпарка намерены вылечить пострадавшую чомгу [видео]
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-слубы Сочинского нацпаркаФото пресс-слубы Сочинского нацпарка
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Жители Дагомыса в Лазаревском районе Сочи во время прогулки на центральном пляже обнаружили покалеченную дикую птицу. Как выяснилось позже,это была так называемая большая поганка, называемая также чомгой. Размером чомга немного меньше утки. Это птица с тонкой шеей и удлинённым прямым клювом.

Люди пытались передать чомгу в руки ветеринаров, но безуспешно. Тогда они обратились за помощью к журналистам местного издания "Сочи 24", а те связались с пресс-службой Сочинского национального парка.

После обследования специалистами нацпарка выяснилось, что у птицы сломано правое крыло. Сотрудники ФГБУ забрали птицу с собой, пообещав вылечить её.

Специалисты Сочинского нацпарка помогли спасти дикую птицу Видео: instagram.com/npsochi.

ИСТОЧНИК KP.RU

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