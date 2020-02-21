Центр Краснодара перекроют на время забега

21 Февр. 2020 2020-02-21T18:44:11+03:00

На дорогах для водителей выставят временные дорожные знаки и ограждения.

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Краснодарских автолюбителей ждут неудобства. Связаны они с ультра-марафоном, который устраивают в городе. Напомним, забег традиционно стартует от Главной городской площади. В спортивной программе четыре дистанции — 5, 10, 25 и 50 километров.

В воскресенье, 23 февраля, автомобилисты не смогут проехать сразу по нескольким улицам.

- Перекроют Красную (от Калинина до Длинной), Буденного (от Коммунаров до Рашпилевской), Красноармейской (от Длинной до Кузнечной) и Орджоникидзе (от Красноармейской до Красной), - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодара.

Кроме того, машины не смогут проехать от Красноармейской до Рашпилевской по улицам: Длинной, Пашковской, Горького, Чапаева, Карасунской, Гоголя, Гимназической, Ленина, Мира, Комсомольской, Советской и Пушкина.

Ограничения продлятся с 06:00 до 14:00. На дорогах для водителей выставят временные дорожные знаки и ограждения.

ИСТОЧНИК KP.RU