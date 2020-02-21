Часть дорог Краснодарского края отремонтируют при строительстве трассы Джубга-Сочи

21 Февр. 2020 2020-02-21T20:43:30+03:00

Но для этого они должны получить статус федеральных

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Дороги на Кубани хороши далеко не везде. Есть участки, нуждающиеся в обновлении. И кажется, в ближайшее время их приведут в порядок.

- Я не делю дороги на федеральные, краевые и муниципальные, – сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев. - Они все – визитная карточка региона. Нам важно сохранить привлекательность края, в том числе за счет качества трасс.

Как сообщили в администрации региона, часть дорог края получит статус федеральных при строительстве трассы Джубга-Сочи. Это позволит привести их к нормативному состоянию за счет средств из федерального бюджета.

- Также возможно резервирование земель под строительство новых дорог, – добавил начальник Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков.

Кроме того, чтобы разгрузить побережье к 2021 году планируется построить обход Анапы.

- В районе Новороссийска нужно расширить трассу «Краснодар – Верхнебаканский». Трафик здесь составляет до 70 тысяч машин в сутки. Это не учитывая транспорт, идущий в порт, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - При этом дорога большей частью двухполосная.

Еще один вопрос, которого коснулись губернатор и глава дорожной компании - введение платы за проезд по новым дорогам.

- Это правило должно распространяться только на грузовой и транзитный транспорт, - считает Вениамин Кондратьев. – Для жителей ближайших населенных пунктов проезд должен быть доступным.

Со слов Андрея Жуков, в таких случаях человеку выдаются пропуска, а платят только водители фур с коммерческим грузом.

ИСТОЧНИК KP.RU