2020-02-22T10:28:00+03:00
Общество

Губернатор Краснодарского края попал в ТОП-50 мужчин года в России

Вениамин Кондратьев занял 33 позицию в рейтинге по версии компании "Медиалогия"
Ева МУР@kp_kuban
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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К 23 февраля компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг российских мужчин за год. ТОП-50 аналитики сформировали по количеству сообщений в СМИ, начиная с февраля прошлого года по февраль нынешнего.

На первом месте - президент РФ Владимир Путин. Вторая позиция у бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева, а третья - у действующего пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев упоминался в прессе 73 053 раз. И обогнал по количеству сообщений Владимира Жириновского, а также главу Следкома РФ Александра Бастрыкина.

К слову, на одну ступень выше главы региона, на 32 месте, оказался журналист Иван Голунов, задержанный по ложному обвинению в хранении наркотиков.

Отдельно отметим, рейтинг построен по количеству сообщений в российских СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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