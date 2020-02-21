2020-02-21T22:50:38+03:00
Конкурсы и тесты

«Меня поддержали Казань и Краснодар»: «Мисс Февраль - 2020» завоевала 27-летняя Алина Саттарова

Полгода назад девушка кардинально изменила свою жизнь [фото]
Евгения СОРОКА
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Алина перебралась в Краснодар полгода назад. Фото: instagram.com/alrusattarovaАлина перебралась в Краснодар полгода назад. Фото: instagram.com/alrusattarova
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Зима заканчивает путь. А мы спешим огласить результаты голосования «Мисс Февраль - 2020». За звание самой обаятельной и привлекательной боролись семь девушек из Краснодара. Но большего всего голосов набрала 27-летняя Алина Саттарова.

Получить это звание ей помогли читатели «КП», друзья и коллеги, причем не только с Краснодара, но и Казани.

- Я родом из Татарстана. Здесь прожила много лет. Потому, когда началось голосование, я просила поддержки у своих старых друзей и нынешних. И вот - победила, за что им от всей души благодарна, - говорит Алина Саттарова.

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За девушку проголосовали десятки людей
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А перебралась в кубанскую столицу «Мисс Февраль» полгода назад. Именно в тот момент девушка решила кардинально изменить жизнь. Первым делом, начала с прописки, а далее - занялась собой.

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Последние месяцы Алина занимается своей фигурой - результат ошеломительный!
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- Вот уже пять месяцев сижу на правильном питании и занимаюсь спортом с тренером. Мне не нравилось отражение в зеркале. В какой-то момент взяла себя в руки. Результат есть и заметный - минус 15 килограммов. До веса моей мечты осталось еще 10, - улыбается победительница конкурса. - Сейчас веду активный образ жизни и страницу в Инстаграм, где делюсь своими мыслями и мотивацией.

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Сердце Алины пока свободно.
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Поздравляем Алину с победой и напоминаем, что уже стартовал прием заявок от участниц, желающих стать «Мисс март». Свои портретные снимки вы можете прислать в сообщения группы «Комсомольская правда - Кубань» в «Вконтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Меня поддержали Казань и Краснодар»: «Мисс Февраль - 2020» завоевала 27-летняя Алина Саттарова
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