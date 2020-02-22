2020-02-22T12:04:34+03:00
Общество

ФАПы в Краснодарском крае подключат к телемедицине

Из 240 точек можно будет консультироваться с ведущими докторами региона
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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На Кубани ежегодно проводится больше 6 тысяч удаленных консультаций посредством телекоммуникационных технологий. Начиная с этого года их количество должно увеличится в разы. Для этого все медучреждения региона будут оснащены необходимым оборудованием.

- 240 точек планируется подключить к интернету, - сообщили "КП" - Кубань" в минздраве Краснодарского края. - Это будет сделано, чтобы у ФАПов и районных больниц была возможность консультироваться с ведущими областными медцентрами.

Напомним, 3,7 млрд рублей направят на поддержку семей с детьми 3-7 лет в Краснодарском крае.

Кроме того, на условиях софинансирования в регионе планируют модернизировать детские школы искусств. На эти цели собираются затратить 9,5 млн рублей.

По нацпроекту "Здоровье" 28 тысяч компьютеров направлены в сельские и муниципальные больницы. Ими собираются оснастить рабочие места врачей и фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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