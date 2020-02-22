В Новороссийске женщину с подозрением на коронавирус увезли в больницу

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:58:14+03:00

47-летняя пассажирка летела самолетом из Каира в Москву вместе с инфицированным китайцем

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Два дня назад, 20 февраля, в новороссийскую инфекционную больницу доставили 47-летнюю женщину с подозрением на коронавирус. Ее положили в спецбокс.

- Я летела из Каира в Москву на самолете вместе, как выяснилось, с инфицированным китайцем, - рассказала сама пациентка инфекционки, выйдя на связь с местными журналистами. - В Шереметьево его приняли с борта люди в "скафандрах". А меня начали искать.

По требованию санитарных служб, женщину госпитализировали, чтобы взять все необходимые пробы на свирепствующий в Китае вирус.

- Случаев заболевания коронавирусом в Новороссийске нет, - поспешила сделать официальное заявление Надежда Лепилкина, начальник отдела координации медицинской помощи.

У подозрительной пациентки новороссийской больницы тем временем взяли необходимые анализы и отправили их на исследование в Краснодар, Новосибирск и Ставрополь. Предварительные результаты показали лишь незначительное повышение сахара в крови.

Однако женщина пока останется в стенах спецбокса на карантине.

ИСТОЧНИК KP.RU