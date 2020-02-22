2020-02-22T15:37:24+03:00
Общество

ФК "Краснодар" отмечает свое 12-летие

За это время клуб сыграл 478 матчей разного уровня
Ева МУР@kp_kuban
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Футбольный клуб "Краснодар" отмечает сегодня, 22 февраля, свое 12-летие. Он был основан краснодарским бизнесменом Сергеем Галицким и 22 февраля 2008 года прошел лицензирование.

За 12 лет за основную команду сыграли 179 футболистов. После того как в сезоне 2013/2014 годов ФК "Краснодар" занял пятое место в Чемпионате России, команда дебютировала в Лиге Европы. За это время в рамках игр УЕФА сыграно уже 58 матчей. 28 из них завершились победой "горожан".

Краснодару 12 лет!.

В официальных турнирах помимо этого команда "Краснодар" выигрывала 231 раз. И сколотила мощную группу поддержки. В 2012 году Академия футбола "Краснодар" открыла двери первым выпускникам. За все время их уже 6 тысяч ребят. Одним из самых посещаемых матчей в истории российского футбола стал матч между молодежными командами "Краснодар" и "Реал". На эту встречу пришли около 33 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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