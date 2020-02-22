В Брюховецком районе после капремонта открылся спорткомплекс

22 Февр. 2020 2020-02-22T17:40:51+03:00

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Спортивный комплекс в станице Новоджерелиевской Брюховецкого района Краснодарского края был построен в 1992 году. В апреле 2015 года в нем из-за аварийности закрыли большой и малый бассейны.

Однако было решено полностью заменить систему водоочистки и подогрева в чашах. Кроме этого, капитально отремонтировать зал единоборств и другие. В спорткомплексе по краевой программе полностью поменяли коммуникации и электропроводку.

Ожидается, что посещать спортивный объект будет не менее 600 детей.

- На ремонт затратили 66,2 миллиона рублей, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе Брюховецкого района. - Основная часть из них выделены из регионального бюджета.

Напомним, на днях в Приморско-Ахтарске открылся обновленный спорткомплекс, который несколько лет был непригоден для занятий спортом. На эти цели было выделено более 90 млн рублей их бюджетов обоих уровней.

ИСТОЧНИК KP.RU