2020-02-22T19:25:59+03:00
Общество

Жительница Новороссийска нашла в лесу эльфову чашу

Необычный гриб имеет ярко-красный цвет
Ева МУР@kp_kuban
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Эльфова чаша. Фото: wikipediaЭльфова чаша. Фото: wikipedia
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Жительница Новороссийска, гуляя в лесу, набрела на редкий гриб - алую эльфову чашу.

Женщина сфотографировала находку и выложила в сеть на суд фолловеров. Выяснилось, что гриб называется Саркосцифа алая или Эльфова чаша.

Гриб встречается по всему миру: в Африке, Азии, Европе, Северной и Южной Америке и в Австралии. Является типовым видом рода Саркосцифа и был известен под многочисленными названиями задолго до появления научного описания в 1772 году.

Это сапрофитный гриб, растущий на разлагающихся стволах и ветвях деревьев, как правило, покрытых слоем листвы или почвы. Чашеобразный аскокарп (плодовое тело аскомицетов) появляется в прохладные месяцы: зимой или ранней весной. Яркий красный цвет внутренней поверхности плодового тела дал название виду и находится в контрасте с более светлой внешней частью гриба. Съедобность гриба неясна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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