Купить билет на поезд Анапа — Керчь можно будет за 470 рублей

23 Февр. 2020 2020-02-23T10:17:19+03:00

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Купить билеты на поезд Анапа-Керчь, который начнет курсировать с 7 марта, можно будет за 470 рублей.

Ранее сообщалось о том, что составы будут курсировать дважды в день - с понедельника по четверг в каждом направлении. И три раза - с пятницы по воскресенье. Время в пути - два часа.

В пути запланирована одна минутная остановка на станции Тамань. А уже сам поезд идет по Крымскому мосту.

- Рассматриваем возможность вывести на линию два рельсовых автобуса РА-2. Она рассчитаны на 590 мест и сделаны в России, - рассказали в Южной пригородной транспортной компании. - Поезда - из трех вагонов, в них установлены кондиционеры, отопление, информационные табло и туалеты.

Расписание поезда Анапа-Керчь

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Из Краснодара в Анапу составы отправляются в 06:06 и 18:26, из Анапы в Краснодар – в 10:15 и 21:42. Время в пути составляетт от 2,5 до 3 часов (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU