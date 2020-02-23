В Сочи сгорело нежилое здание на улице Ленина
В Сочи в 6:46 утра 23 февраля начало полыхать нежилое здание на улице Ленина.
- В 06:47 к месту ЧП были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 06:56 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошло загорание трехэтажного неэксплуатируемого здания, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.
В половину восьмого утра пожар удалось локализовать. А в 07:42 ликвидировали открытое горение. Полностью полыхающее здание потушили в 8:11.
Сейчас назначена экспертиза, которая определит точную причину пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU