В Сочи сгорело нежилое здание на улице Ленина

23 Февр. 2020 2020-02-23T09:59:21+03:00

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В Сочи в 6:46 утра 23 февраля начало полыхать нежилое здание на улице Ленина.

- В 06:47 к месту ЧП были направлены подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - В 06:56 по прибытию к месту первого подразделения установлено, что произошло загорание трехэтажного неэксплуатируемого здания, площадь пожара составляет 150 квадратных метров.

В половину восьмого утра пожар удалось локализовать. А в 07:42 ликвидировали открытое горение. Полностью полыхающее здание потушили в 8:11.

Сейчас назначена экспертиза, которая определит точную причину пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU