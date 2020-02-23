2020-02-23T10:36:42+03:00
Происшествия

На границе в Адлере задержали мужчину, перевозившего барабулю в тайнике машины

Рыбу изъяли
Варвара ДЫМ
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Тайник с рыбой. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.Тайник с рыбой. Фото: Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.
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Мужчина, которого задержали при въезде в страну на автомобильной границе в Адлере, сам себя сдал. Когда его машину досматривали, он сильно нервничал. Его нервозное состояние показалось странным погранцам.

- Принадлежащий ему автомобиль был осмотрен с помощью мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, после чего было решено досмотреть авто с сотрудниками таможенного поста, - рассказали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю. - В итоге был обнаружен тайник, оборудованный под задним сидением, в котором находилась партия сырой рыбы барабуля.

По правилам, ввоз большой партии сырой рыбы запрещен физическим лицам. Максимум, сколько можно взять с собой - это до пяти кило. Рыбу у мужчины изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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