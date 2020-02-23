На Кубани объявили экстренное предупреждение по ветру

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:39:29+03:00

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В Краснодаре 24-25 февраля ожидается сильный ветер. Порывы его будут достигать 15-20 метров в секунду.

Ожидается и волнение на море.

- Утром 24 февраля по Керченскому проливу ожидается усиление юго-западного ветра с дальнейшим усилением во второй половине дня до 21-26 метров в секунду, - сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Вечером 24 февраля ветер западный, северо-западный 22-27 м/с. Высота волн 15-25 дм.

А в горах Краснодарского края с 18:00 23 февраля до 18:00 26 числа лавиноопасно.

- По данным Территориального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в связи с сильными осадками в виде дождя и мокрого снега, 24-25 февраля на реках южной половины края ожидаются резкие подъемы уровней воды, активизация экзогенных процессов, - сообщили в МЧС. - В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU