В Краснодаре с улицы Красной убрали незаконные ларьки

23 Февр. 2020 2020-02-23T12:57:24+03:00

Еще недавно на этом место стояли торговые точки. Фото: Ольга СУХОВА

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Ларьки с кофе и шаурмой появились на улице Красной в Краснодаре еще в прошлом году. Они выросли рядом с парковкой, которая находится на месте бывшего Дома быта на пересечении с улицей Хакурате.

Несколько месяцев точки общепита работали на этом месте. Это были новые небольшие ларьки, с подведенными к ним коммуникациями.

Причем ларьки появились в то время, когда мэрия города начала активно бороться с незаконными конструкциями на улицах Краснодара.

Однако несколько дней назад все ларьки исчезли.

- Эти конструкции стояли на Красной и Хакурате незаконно, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в администрации Краснодара. - Мэрия вышла в суд с иском о их сносе. Собственник снес их самостоятельно.

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В Краснодаре объявили войну многочисленным ларькам, установленным на улицах города. Как оказалось, многие владельцы проявляют выдумку, пытаясь узаконить торговые точки. С 2004 года предприимчивые горожане умудрились получить право собственности на землю под строениями по 33 адресам, которых не существовало. С прошлого года их начали устанавливать (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU