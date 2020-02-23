В Краснодаре с улицы Красной убрали незаконные ларьки
Ларьки с кофе и шаурмой появились на улице Красной в Краснодаре еще в прошлом году. Они выросли рядом с парковкой, которая находится на месте бывшего Дома быта на пересечении с улицей Хакурате.
Несколько месяцев точки общепита работали на этом месте. Это были новые небольшие ларьки, с подведенными к ним коммуникациями.
Причем ларьки появились в то время, когда мэрия города начала активно бороться с незаконными конструкциями на улицах Краснодара.
Однако несколько дней назад все ларьки исчезли.
- Эти конструкции стояли на Красной и Хакурате незаконно, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в администрации Краснодара. - Мэрия вышла в суд с иском о их сносе. Собственник снес их самостоятельно.
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ИСТОЧНИК KP.RU