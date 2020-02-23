В Динском районе реконструировали воинское захоронение

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:01:39+03:00

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В поселке Агроном, что в Динском районе Кубани реконструировали воинское захоронение. Деньги на ремонт мемориала были выделены в рамках программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы».

- Здесь похоронены рaзведчики, погибшие при освобождении района, - рассказали в администрации Краснодарского края. - Ранее могилa бойцов находилaсь на месте их гибели в поселке Зарождение, а зaтем в 1965 году прах солдaт перезахоронили в поселке Агроном и устaновили памятник.

Но с тех пор памятник не ремонтировался. Теперь же его привели в порядок. Здесь постамент и гробницу облицевали грaнитными плитами, укрепили бетонное основaние, благоустроили прилегaющую территорию. А к 9 мая сюда проведут освещение и сделaют озеленение.

На блaгоустройство мемориала потратили 600 тысяч рублей.

Всего же на Кубани будет отремонтировано и блaгоустроено 111 воинских захоронений.

ИСТОЧНИК KP.RU