На Кубани ребенок-инвалид ударил медсестру и она получили сотрясение мозга

23 Февр. 2020 2020-02-23T14:44:04+03:00

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43-летняя медсестра из детского дома-интерната Кропоткина недавно вышла с больничного. С 7 февраля она находилась на лечении.

Сотрудницу учреждения ударил ребенок-инвалид, когда та пришла в палату, чтобы осмотреть детей. В детском доме женщина трудится палатной медсестрой и часто заглядывает к больным ребят, чтобы сделать уколы, померить температуру или просто узнать, как кто себя чувствует.

Ребенок ударил медсестру так сильно, что женщина получила сотрясение головного мозга.

- Травму пациентка получила в кропоткинском детском доме-интернате, - рассказали "КП"-Кубань" в ЦРБ Кропоткина. - У женщины была большая ссадина.

О случившемся врачи районной больницы сообщили в полицию. Силовики сейчас проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU