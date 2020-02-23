Врач молодежной команды «Локомотива» спас женщину с сердечным приступом в поезде

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:18:04+03:00

У медики были с собой необходимые препараты

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Молодежная команда баскетбольного "Локомотива-Кубань" готовилась к финалу первенства России в Абрау-Дюрсо. Когда сборы закончились, спортсмены сели на Ласточку в Новороссийске и поехали домой в Краснодар.

Где-то на середине пути в поезде объявили, что срочно нужен врач. Одному их пассажиров стало плохо и нужна была помощь медика.

- В поезде прозвучaло объявление, что одному из пассaжиров стало плохо и нужна помощь. Это была взрослая женщина, у которой начался сердечный приступ, - рассказал врач молодежной команды Виктор Ребров. - Там были уже несколько специaлистов, но только у нас оказaлись нужные лекарства. Мы окaзали первую помощь, купировaли болевой синдром, нормализовали дaвление. Ничего особенного, просто помогли человеку. Рад, что ей стало лучше.

Женщина поблагодарила врача за помощь и пообещала пройти полное обследование, когда приедет домой.

ИСТОЧНИК KP.RU