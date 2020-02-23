2020-02-23T17:26:41+03:00
Происшествия

На Кубани мошенники обманули инвалида, продав ему несуществующую коляску

Деньги мужчина перевел, но товар не получил
Варвара ДЫМ
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Житель Тбилисского района хотел купить новую коляску, но остался без кресла и без денегЖитель Тбилисского района хотел купить новую коляску, но остался без кресла и без денегФото: Алексей БУЛАТОВ
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55-летний житель станицы Тбилисской давно собирался купить новую инвалидную коляску. Его старая коляска уже совсем износилась, он хотел современную, чтобы управлять ее было легче.

Поэтому когда ему на Whatsapp пришло сообщение о том, что ему могут продать за 11 тысяч рублей электроколяску, он решил ее купить. Но в итоге лишился денег, а новое кресло так и не получил.

- В полицию обратилась супруга мужчины. Она и рассказала, что ее гражданский муж - инвалид 1 группы, в ходе переписки по Whatsapp с неустановленным лицом был введен в заблуждение о том, что ему необходимо перевести 11 468 рублей на счет в банке в качестве оплаты за приобретенную электроколяску, - рассказал "КП"-Кубань" источник в полиции Тбилисского района. - Сам мужчина через "Сбербанк онлайн" осуществил перевод, но товар так и не получил.

Сейчас полиции Тбилисского района проводит проверку по данному факту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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