На Кубани мошенники обманули инвалида, продав ему несуществующую коляску

23 Февр. 2020 2020-02-23T17:26:41+03:00

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55-летний житель станицы Тбилисской давно собирался купить новую инвалидную коляску. Его старая коляска уже совсем износилась, он хотел современную, чтобы управлять ее было легче.

Поэтому когда ему на Whatsapp пришло сообщение о том, что ему могут продать за 11 тысяч рублей электроколяску, он решил ее купить. Но в итоге лишился денег, а новое кресло так и не получил.

- В полицию обратилась супруга мужчины. Она и рассказала, что ее гражданский муж - инвалид 1 группы, в ходе переписки по Whatsapp с неустановленным лицом был введен в заблуждение о том, что ему необходимо перевести 11 468 рублей на счет в банке в качестве оплаты за приобретенную электроколяску, - рассказал "КП"-Кубань" источник в полиции Тбилисского района. - Сам мужчина через "Сбербанк онлайн" осуществил перевод, но товар так и не получил.

Сейчас полиции Тбилисского района проводит проверку по данному факту.

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ИСТОЧНИК KP.RU