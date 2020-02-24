В Сочи продлили арест подозреваемым по делу о Свидетелях Иеговы*

24 Февр. 2020 2020-02-24T09:08:28+03:00

Двое подозреваемых будут находиться под стражей до 23 марта

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Центральный суд города Сочи продлил срок заключения под стражу на время следствия для 68-летнего Николая Кузичкина и 45-летнего Вячеслава Попова. Их обвиняют по статье УК РФ "Организация деятельности эстремистской группировки".

По версии следствия, Попов и Кузичкин, жители Адлера, организовывали собрания и религиозные выступления. Привлекали тем самым новых последователей. Именно это вменяется в вину заключенным под стражу.

В СИЗО двое подозреваемых находятся с 17 октября прошлого года. Мера пресечения - арест - продлевается им уже неоднократно. Следствие продолжается. В качестве оснований для задержания правоохранители называют наличие экстремистской литературы в компьютерах и на носителях дома у Кузичкина и Попова в Сочи и в Перми.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в Российской Федерации организация. Верховный суд РФ признал ее экстремистской в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU