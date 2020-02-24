На Кубани пропал 22-летний парень

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:06:12+03:00

Александр Тохян не выходит на связь с близкими с 18 февраля

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В Краснодарском крае пропал 22-летний Александр Тохян. Он вышел из дома в станице Елизаветинской 18 февраля и с тех пор не выходит на связь с близкими.

Приметы: рост 180 см, глаза карие, волосы черные, худощавого телосложения.

Парень был одет в темно-оранжевую куртку с капюшоном, толстовку болотного цвета, голубые джинсы и черные спортивные туфли. С собой у Александра была коричневая мужская сумка.

Всех, кто располагает хоть какой-либо информацией, просят обращаться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

В поисковом отряде "Лиза Алерт" просят откликнуться добровольцев, планирующих принять участие в розыске.

Напомним, продолжаются также поиски 32-летней Ксении Литвиновой, ехавшей из Петербурга в Туапсе на транспорте BlaBlaCar. Женщина пропала, когда якобы вышла на полпути в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU