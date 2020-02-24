На Кубани пожилой мужчина погиб из-за курения в постели

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:06:36+03:00

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Трагедия произошла ранним утром, 24 февраля. Звонок на пульт дежурного пожарной части в Белореченском районе поступил в 7.09 часов. В тот же момент машины экстренных служб отправились по адресу в поселке Южном.

Чуть менее 40 минут потребовалось пожарным, чтобы потушить пламя в частном доме на 45 квадратных метрах.

Однако после того, как спасатели вошли в дом, обнаружили в одной из комнат тело пожилого мужчины

- Это 74-летний хозяин дома,- уточнили "КП" - Кубань" в управлении по ГО и ЧС Белореченского района.

Предварительно, причиной пожара стало курение мужчины в кровати. Расследование причин возгорания продолжается.

Напомним, в конце января в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю подвели итоги первого месяца года. Выяснилось, что количество смертей на пожарах в регионе резко возросло. Как правило, причиной гибели людей во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU