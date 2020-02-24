2020-02-24T12:06:36+03:00
Происшествия

На Кубани пожилой мужчина погиб из-за курения в постели

Он сгорел
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Фото: instagram.com/go_i_chs_belorechenskФото: instagram.com/go_i_chs_belorechensk
Изменить размер текста:

Трагедия произошла ранним утром, 24 февраля. Звонок на пульт дежурного пожарной части в Белореченском районе поступил в 7.09 часов. В тот же момент машины экстренных служб отправились по адресу в поселке Южном.

Чуть менее 40 минут потребовалось пожарным, чтобы потушить пламя в частном доме на 45 квадратных метрах.

Однако после того, как спасатели вошли в дом, обнаружили в одной из комнат тело пожилого мужчины

- Это 74-летний хозяин дома,- уточнили "КП" - Кубань" в управлении по ГО и ЧС Белореченского района.

Предварительно, причиной пожара стало курение мужчины в кровати. Расследование причин возгорания продолжается.

Напомним, в конце января в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю подвели итоги первого месяца года. Выяснилось, что количество смертей на пожарах в регионе резко возросло. Как правило, причиной гибели людей во всех случаях стало неосторожное обращение с огнем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодар и Сочи открываются прямые авиарейсы из Нальчика
Трое подростков попали в ДТП на Кубани
В Сочи метеорологи обещают мокрый снег и грозы
10-летний мальчик, которому врачи не давали шансов, начал вставать с кровати, смеяться и петь
В Краснодаре 23 февраля мужчина выпал с 13-го этажа
На Кубани пожилой мужчина погиб из-за курения в постели
На Кубани проходит акция "Согреем сердца ветеранов"
На Кубани пропал 22-летний парень
В Сочи продлили арест подозреваемым по делу о Свидетелях Иеговы*
В Краснодаре почтили память погибших защитников Отечества
На Кубани мошенники обманули инвалида, продав ему несуществующую коляску
Врач молодежной команды «Локомотива» спас женщину с сердечным приступом в поезде
В Сочи несколько автобусов изменят маршрут
На Кубани ребенок-инвалид ударил медсестру и она получили сотрясение мозга
В Динском районе реконструировали воинское захоронение
В Краснодаре с улицы Красной убрали незаконные ларьки
На Кубани объявили экстренное предупреждение по ветру
Дмитрия Бакшеева, которого прозвали "краснодарским каннибалом", похоронили в Ростове-на-Дону
Мэр Краснодара пробежал пять километров на массовом легкоатлетическом забеге
Губернатор Краснодарского края поздравил жителей Кубани с Днем защитника Отечества
На границе в Адлере задержали мужчину, перевозившего барабулю в тайнике машины
Владимир Путин посетил турнир по боевому самбо в Сочи
В Сочи сгорело нежилое здание на улице Ленина