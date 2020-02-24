2020-02-24T13:16:56+03:00
Происшествия

В Краснодаре 23 февраля мужчина выпал с 13-го этажа

Он погиб
Ева МУР@kp_kuban
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Обстоятельства гибели мужчины выясняют следователиОбстоятельства гибели мужчины выясняют следователи
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Трагедия произошла на улице Ставропольской в Краснодаре вчера, 23 февраля. Около трех часов дня мужчина выпал с 13-го этажа.

- 39-летний житель Краснодара от полученных травм скончался. По данному факту организована доследственная проверка. Выясняются причины произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подробности происшествия уточняются.

Напомним, сегодня, 24 февраля, в частном доме поселка Южный Белореченского района при пожаре обнаружили тело 74-летнего мужчины. По предварительным данным, он заснул с сигаретой. Это стало причиной возникшего пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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