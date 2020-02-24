В Краснодаре 23 февраля мужчина выпал с 13-го этажа
Трагедия произошла на улице Ставропольской в Краснодаре вчера, 23 февраля. Около трех часов дня мужчина выпал с 13-го этажа.
- 39-летний житель Краснодара от полученных травм скончался. По данному факту организована доследственная проверка. Выясняются причины произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Подробности происшествия уточняются.
Напомним, сегодня, 24 февраля, в частном доме поселка Южный Белореченского района при пожаре обнаружили тело 74-летнего мужчины. По предварительным данным, он заснул с сигаретой. Это стало причиной возникшего пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU