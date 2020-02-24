10-летний мальчик, которому врачи не давали шансов, начал вставать с кровати, смеяться и петь

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:53:14+03:00

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10-летний Даниил Горлов из Горячего Ключа начал самостоятельно вставать с кровати. Благодаря усилиям абсолютно чужих Дане людей, в его войне за жизнь наметились явные успехи — врачи в Краснодаре отмечают у мальчика, считавшегося безнадежным, «положительную эмоциональную динамику».

История мальчика, которого в сентябре 2017 года сбил на машине священник, скандально известна. Серьезная травма головы превратила жизнерадостного мальчишку в безвольную куклу. А его мама Ирина осталась наедине с перечнем страшных медицинских терминов.

- Дорогие друзья, Даня наш продолжает делать успехи, - написала на днях на его странице в Instagram благотворитель Людмила Юдина. Она не только ведет именную страницу помощи Дане в соцсети, но и не оставляет ребенка с того момента, как узнала о его беде.

daniil_gorlov_help Добрый день, дорогие друзья У Данечки все стабильно. К нему ходит учительница на дом , занимается с ним. Он сам поднимается из горизонтального в вертикальное положение, учится разговаривать , появляются небольшие движения в нижних конечностях, активно двигает руками Без вашей помощи мы не справимся , хотели отправить его на реабилитацию , мама согласна , но к сожалению пока не удаётся потому что денег хватает лишь на массажи, а сейчас почти не осталось и на них. Просим Вас помочь кто сколько сможет

К Дане, находившемуся в бедственном положении, сейчас на дом ходит учитель и реабилитолог. Однако деньги на все занятия, эффект от которых очевиден, по-прежнему собирают всем миром.

Если вы хотите поучаствовать в восстановлении здоровья ребенка, можете перечислять деньги на счет Людмилы Юдиной. Полный отчет о потраченных рублях ведется в персональном инстаграме мальчика.

РЕКВИЗИТЫ

Получатель: ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА Ю. (Юдина)

Номер счета: 40817810740007233608

Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК

БИК: 044525225

Корр. счет: 30101810400000000225

ИНН: 7707083893

КПП: 773643002

SWIFT-код: SABRRUMM

Номер карты: 4276400025638603

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