10-летний мальчик, которому врачи не давали шансов, начал вставать с кровати, смеяться и петь
10-летний Даниил Горлов из Горячего Ключа начал самостоятельно вставать с кровати. Благодаря усилиям абсолютно чужих Дане людей, в его войне за жизнь наметились явные успехи — врачи в Краснодаре отмечают у мальчика, считавшегося безнадежным, «положительную эмоциональную динамику».
История мальчика, которого в сентябре 2017 года сбил на машине священник, скандально известна. Серьезная травма головы превратила жизнерадостного мальчишку в безвольную куклу. А его мама Ирина осталась наедине с перечнем страшных медицинских терминов.
- Дорогие друзья, Даня наш продолжает делать успехи, - написала на днях на его странице в Instagram благотворитель Людмила Юдина. Она не только ведет именную страницу помощи Дане в соцсети, но и не оставляет ребенка с того момента, как узнала о его беде.
К Дане, находившемуся в бедственном положении, сейчас на дом ходит учитель и реабилитолог. Однако деньги на все занятия, эффект от которых очевиден, по-прежнему собирают всем миром.
Если вы хотите поучаствовать в восстановлении здоровья ребенка, можете перечислять деньги на счет Людмилы Юдиной. Полный отчет о потраченных рублях ведется в персональном инстаграме мальчика.
РЕКВИЗИТЫ
Получатель: ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА Ю. (Юдина)
Номер счета: 40817810740007233608
Банк получателя: ПАО СБЕРБАНК
БИК: 044525225
Корр. счет: 30101810400000000225
ИНН: 7707083893
КПП: 773643002
SWIFT-код: SABRRUMM
Номер карты: 4276400025638603
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